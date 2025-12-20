Синоптик Позднякова: снег и похолодание ожидает москвичей на следующей неделе
Снег и похолодание ожидается на территории российской столицы на следующей неделе. Столбики термометра опустятся до минус 12 градусов, сообщает RT.
По словам главного специалиста «ИА Метеоновости» Татьяны Поздняковой, погоду будет определять холодный фронт.
«Небольшой снежок ожидается в понедельник и во вторник. Мороз будет усиливаться, так как погоду будет определять периферия антициклона», — сказала Позднякова.
Она подчеркнула, что во вторник, 23 декабря, утром в столице температура воздуха составит минус 5 градусов, в ночное время похолодает до минус 8 градусов. В ночь на 24 декабря столбики термометров опустятся до минус 12 градусов, днем — минус 5 — минус 10 градусов.
Синоптик добавила, что при этом в четверг, 25 декабря, днем температура воздуха в Москве составит минус 1 — минус 6 градусов. Всю неделю в мегаполисе прогнозируется небольшой снег, что «дает уверенность, что перед Новым годом мы без снега не останемся».
