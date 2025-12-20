Синоптик Позднякова: снег и похолодание ожидает москвичей на следующей неделе

Снег и похолодание ожидается на территории российской столицы на следующей неделе. Столбики термометра опустятся до минус 12 градусов, сообщает RT .

По словам главного специалиста «ИА Метеоновости» Татьяны Поздняковой, погоду будет определять холодный фронт.

«Небольшой снежок ожидается в понедельник и во вторник. Мороз будет усиливаться, так как погоду будет определять периферия антициклона», — сказала Позднякова.

Она подчеркнула, что во вторник, 23 декабря, утром в столице температура воздуха составит минус 5 градусов, в ночное время похолодает до минус 8 градусов. В ночь на 24 декабря столбики термометров опустятся до минус 12 градусов, днем — минус 5 — минус 10 градусов.

Синоптик добавила, что при этом в четверг, 25 декабря, днем температура воздуха в Москве составит минус 1 — минус 6 градусов. Всю неделю в мегаполисе прогнозируется небольшой снег, что «дает уверенность, что перед Новым годом мы без снега не останемся».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.