Умер актер из сериала «Молодежка» Анатолий Лобоцкий
На 67-м году жизни скончался народный артист РФ Анатолий Лобоцкий. Причиной смерти актера стала онкология, сообщает 112.
О смерти звезды «Молодежки» сообщила его супруга.
В конце октября Лобоцкий обратился за медицинской помощью из-за боли в груди. Врачи нашли у актера агрессивную опухоль. Врачи удалили актеру часть легкого, но болезнь успела добраться до других органов.
Анатолий Лобоцкий прославился благодаря роли папы Саши Кострова в сериале «Молодежка». Также актер снимался в таких лентах, как «Калашников», «Зависть богов», «Адмиралъ», «Чемпионы» и др. Лобоцкий был женат на актрисе Юлии Рутберг.
Он играл в таких фильмах и сериалах, как «Молодежка», «Калашников», «Зависть богов», «Мата Хари», «Скрытые мотивы» и «За полчаса до весны».
В последние годы Лобоцкий служил в театре имени Маяковского.
