Умер актер из сериала «Молодежка» Анатолий Лобоцкий

О смерти звезды «Молодежки» сообщила его супруга.

В конце октября Лобоцкий обратился за медицинской помощью из-за боли в груди. Врачи нашли у актера агрессивную опухоль. Врачи удалили актеру часть легкого, но болезнь успела добраться до других органов.

Анатолий Лобоцкий прославился благодаря роли папы Саши Кострова в сериале «Молодежка». Также актер снимался в таких лентах, как «Калашников», «Зависть богов», «Адмиралъ», «Чемпионы» и др. Лобоцкий был женат на актрисе Юлии Рутберг.

В последние годы Лобоцкий служил в театре имени Маяковского.

