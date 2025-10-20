Агрессивную опухоль нашли у звезды «Молодежки» Анатолия Лобоцкого

Звезда сериала «Молодежка» Анатолий Лобоцкий обратился за медицинской помощью из-за боли в груди. Врачи нашли у актера агрессивную опухоль, сообщает Mash .

В начале 2024 года Лобоцкий оказался в больнице из-за периферического рака. Тогда ему удалили часть легкого, но болезнь успела добраться до других органов.

Сейчас актер продолжает курс лечения. Медики наблюдают за его состоянием.

66-летний артист прославился благодаря роли папы Саши Кострова в сериале «Молодежка». Также он снимался в таких лентах, как «Зависть богов», «Адмиралъ», «Чемпионы». Лобоцкий был женат на актрисе Юлии Рутберг.

Ранее актера Виктора Сухорукова экстренно увезли в больницу с подозрением на рак. Во время осмотра медики нашли у него опухоль в носу, придаточных пазухах и сделали операцию.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.