Подозревали рак: звезду фильма «Брат» Сухорукова увезли в больницу

сегодня в 11:07

Актера Сухорукова экстренно госпитализировали с подозрением на рак

Звезду фильма «Брат» Виктора Сухорукова увезли в больницу после того, как он 6 месяцев подряд страдал от кровотечений из носа. У него, предположительно, обнаружили опухоль, сообщает Mash .

На протяжении полугода у Сухорукова из носа шла кровь. Также у него ухудшился слух, регулярно ощущалась слабость в теле.

Актера увезли в больницу и провели комплексный осмотр. Во время него нашли опухоль в носу, придаточных пазухах и сделали операцию. Новообразование было доброкачественным.

Через трое суток Сухорукова отпустили из больницы домой. Актеру запретили заниматься спортом, посещать баню и передвигаться на самолетах.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.