Распались команды по хоккею: на катке Ачинска 5 лет не работают ледовые установки

На катке в Ачинске уже 5 лет не работают установки для охлаждения льда

На катке «Звездный» в Ачинске в Красноярском крае уже пять лет, как сломались две холодильные установки, работает только одна, но она не справляется, сообщает «Осторожно, новости» .

Родители юных хоккеистов и фигуристов рассказали, что в теплое время года каток не может нормально замерзнуть. Спортсмены частично тренируются в воде, поэтому часто болеют. Кроме того, из-за некачественного льда в Ачинске распались три юношеские хоккейные команды, так как хоккеистов приходится возить на платные тренировки в Красноярск.

«Из оставшихся команд собрали две, старших мальчиков присоединили к младшим. Но скоро и они распадутся», — пожаловались родители.

В октябре в «Звездном» у юных хоккеистов по плану были краевые соревнования, но их отменили. Такое решение приняли из-за кривизны льда, на который даже не смогли нанести разметку.

Как уточнили родители, сейчас лед на катке замерз, так как на улице установилась минусовая температура. Но они опасаются, что весной все снова превратится в «бассейн». При этом местные власти знают о данной проблеме, но игнорируют просьбы о ремонте спортучреждения.

По словам родителей, раньше городские команды выступали на первенстве РФ, но сейчас эта возможность утрачена, потому что нет качественных тренировок. Тренер опасается, что каток закроют.

«Холодильные установки даже ни разу не обслуживались — мы знаем, что заявок на это не поступало», — подчеркнули родители.

