РИАМО - 2 июн. Командир отделения отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии сержант Адам Бисултанов погиб на Донбассе во время боестолкновения с иностранными наемниками, одним из которых был сын члена британского парламента Бен Грант, сообщает Газета.ru.

Росгвардеец погиб 26 мая, спасая личный состав. Его подразделение боролось с группой наемников из Великобритании и Соединенных Штатов. При очередном попадании в БТР Бисултанов получил ранения, несовместимые с жизнью.

28 мая в Сети появилось видео, на котором было запечатлено данное боестолкновение, а еще в The Daily Telegraph опубликовали статью.

По данным СМИ, 30-летний Бен Грант является бывшим королевским морским пехотинцем, который приехал на Украину в марте. Он – сын Хелен Грант, члена британского парламента от партии Тори.

Видеоподтверждение преступлений иностранных наемников уже направили в военно-следственное управление СК РФ по Западному военному округу.

Россия продолжает проводить военную спецоперацию на территории Украины. Она направлена на помощь мирным жителям Донбасса.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.

Поток иностранных наемников на Украине иссяк – Минобороны РФ>>