Кинувший малыша о пол в Шереметьево был под наркотиками и странно жестикулировал

Офпред МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале показала видео с мужчиной, задержанным за нападение на малыша в аэропорту Шереметьево. Судя по кадрам, подозреваемый продолжал вести себя неадекватно даже после поимки.

На видео есть отрывок, где задержанный лежит в камере. На вопрос полицейского о том, был ли он ранее судим, мужчина невнятно ответил: «Ошибки совершал». Когда правоохранитель сказал сесть на койку, подозреваемый стал странно жестикулировать руками.

Мужчину задержали после того, как он напал на ребенка 2023 года рождения в аэропорту Шереметьево. По данным полиции, ночью подозреваемый прилетел в Москву из Египта и подошел к ребенку в зоне выдачи багажа. В этот момент мужчина схватил малыша, поднял на высоту собственного роста и бросил о пол. Ребенок ударился головой и потерял сознание. Пострадавший мальчик находится в тяжелом состоянии.

По данным МВД, в момент нападения на ребенка мужчина был в состоянии наркотического опьянения. СМИ сообщали, что подозреваемый — 31-летний гражданин Белоруссии.