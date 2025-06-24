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Брошенный головой на пол в Шереметьеве ребенок находится в тяжелом состоянии

Двухлетний малыш, которого неадекват ударил о пол в аэропорту Шереметьево, находится в тяжелом стабильном состоянии, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

Первую помощь ребенку оказались еще в аэропорту. Затем его госпитализировали в ДКЦ имени Л.М. Рошаля.

Пострадавший в тяжелом стабильном состоянии. Ему оказывается вся необходимая помощь.

31-летний гражданин Белоруссии швырнул о пол чужого ребенка в аэропорту Шереметьево. По данным следствия, мужчина находился в наркотическом опьянении.

Неадеквата задержали, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего. Пострадавший ребенок получил перелом позвоночника и свода черепа. Он впал в кому.