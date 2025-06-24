В Москве состоится «Гонка курьеров» в формате спортивного турнира

«Гонка курьеров» стартует 30 июня — соревнование состоит из трех этапов. На подготовительном этапе участников будут оценивать по таким показателям, как количество дней доставки и рейтинг курьера. Доставщики, набравшие максимальные баллы по этим критериям, пройдут в полуфинал, где их ждет онлайн-марафон с интересными заданиями в чат-боте в Telegram. 50 лучших курьеров, отобранных по итогам двух этапов, объединят в команды и пригласят на финал в Москву, компания оплатит им билеты и проживание. В финале три команды (по 5 участников) смогут побороться за денежные призы: 500 000 рублей за первое место, 300 000 и 200 000 за второе и третье соответственно.

«Мы рады объявить о запуске третьей „Гонки курьеров“, которая подтверждает нашу приверженность поддержке и развитию профессии курьера. В условиях растущего спроса на услуги доставки важно создавать возможности для самозанятых, позволяя им строить гибкий график и управлять своим доходом. Мы стремимся предложить нашим партнерам лучшие условия сотрудничества и уверены, что это мероприятие станет отличной платформой для демонстрации их профессионализма и креативности», — отметила Наталья Касьянова, директор по персоналу Х5 Digital.

Финал «Гонки курьеров» пройдет на одном из спортивных стадионов Москвы — участников и болельщиков ждет зрелищное шоу. В этом году для мероприятия выбрали формат спортивного турнира, где будут важны скорость, точность и командное взаимодействие.

К участию приглашаются 36 тыс. самозанятых партнеров из 73 регионов РФ, а также тех курьеров, кто захочет стать партнером «Х5 Доставки». Для этого нужно оставить заявку на сайте, пройти телефонное интервью и заполнить анкету. Участниками могут стать граждане России от 16 лет, а также граждане Киргизии, Казахстана, Белоруссии и Армении от 18 лет. Процесс оформления для самозанятых проходит удаленно и занимает всего 1-2 дня.