«Моссад» угрожал высокопоставленным генералам КСИР

Агенты «Моссада» (национальная разведывательная служба Израиля) звонили и угрожали высокопоставленным генералам КСИР (корпус стражей Исламской революции). Один из таких звонков опубликовали в Сети, сообщает Mash .

Звонки поступали перед масштабной атакой Израиля на военные и ядерные объекты Ирана. Люди, хорошо знающие персидский язык, позвонили 20 офицерам. Они предлагали отречься от нынешнего правительства и передать его звонившим.

«У вас есть 12 часов, чтобы сбежать с женой и ребенком (из Ирана — ред.). В противном случае — вы уже в нашем списке. Мы ближе к вам, чем ваша шейная вена. Зарубите это себе на носу. И да защитит вас бог», — угрожали агенты «Моссада».

Ранее иранские спецслужбы провели масштабную операцию по нейтрализации предполагаемой агентурной сети «Моссада» в провинции Лурестан. Задержаны 16 человек, обвиняемых в пропагандистской деятельности в соцсетях, подготовке терактов с использованием дронов и взрывчатки, сборе информации о стратегических объектах.