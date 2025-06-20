КСИР обнародовал данные о задержании 16 человек, связанных с «Моссадом»

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Иранские спецслужбы провели масштабную операцию по нейтрализации предполагаемой агентурной сети «Моссада» в провинции Лурестан, сообщает РБК.

Как сообщает близкое к КСИР агентство Tasnim, задержаны 16 человек, обвиняемых в пропагандистской деятельности в соцсетях, подготовке терактов с использованием дронов и взрывчатки, сборе информации о стратегических объектах.

При обысках обнаружены 200 кг взрывчатых веществ. Также изъято оборудование для 23 беспилотников, конфискован грузовик Nissan с пусковыми установками.

В Тегеране утверждают, что предотвратили серию терактов, которые могли дестабилизировать обстановку в стране.