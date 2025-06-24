Российским подросткам рассказали о способах заработка в летнее время

Сенатор Ольга Епифанова заявила, что летом 2025 года подростки в России получили больше шансов подзаработать: все больше работодателей готовы брать на работу школьников и студентов до 18 лет. Она рассказала о способах заработка для подростков в летнее время, сообщает NEWS.ru .

«По последним данным, таких компаний уже около 26% — это рекордный показатель за последние годы. Подростков охотно принимают на должности курьеров, продавцов-кассиров, сотрудников фастфуда, операторов на телефоне. А те, кто хорошо разбирается в компьютерах, находят себя в IT, например, тестируют приложения или ведут соцсети», — отметила она.

Сенатор также сообщила о вступлении в силу с 1 сентября нового закона, дающего возможность юношам и девушкам в возрасте от 14 до 18 лет официально устраиваться на работу в выходные, праздничные дни и во время летних каникул. Она подчеркнула, что трудоустройство должно быть оформлено посредством подписания официального трудового договора.

Однако, несмотря на появившиеся возможности, определенные ограничения сохраняются, добавила Епифанова. Молодым людям по-прежнему запрещено заниматься тяжелым физическим трудом, работать в ночные смены, в сфере азартных игр и с вредными веществами.

Учащиеся в возрасте 14-15 лет имеют право работать в летний период не более 4 часов в день, например, занимаясь благоустройством территорий, курьерской доставкой, распространением рекламных материалов или помогая в библиотеках. Подростки 16-17 лет могут работать до 7 часов в день и чаще всего находят работу официантами, помощниками в офисах или в сельскохозяйственной отрасли, заключила сенатор.