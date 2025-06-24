Стало известно, как в России изменилась стоимость сахара и соли за год

«Ценозавр»: после копки сахарной свеклы цены на сахар могут снизиться

Цены на сахар и соль за год выросли в России примерно одинаково, сахар — на 12,2%, соль — на 11,5%, сообщили РИАМО в сервисе мониторинга цен «Ценозавр» после анализа федеральных и региональных торговых сетей страны.

С июня 2024 года стоимость сахара увеличилась на 12,2%, средняя цена за килограмм составляет 83,5 рубля. Причин подорожания несколько. Во-первых, растут логистические затраты. Во-вторых, свою роль играет сезонность. В-третьих, дорожают производственные процессы, отметили аналитики.

Соль же подрожала на 11,5%. На сегодняшний день килограммовая упаковка стоит в среднем 29 рублей. Среди основных причин роста цен также можно выделить увеличение расходов на логистику и производство.

«В ближайшие месяцы существенного роста цен на сахар и соль не предвидится, а в случае с сахаром — в дальнейшем, после копки сахарной свеклы, стоимость продукта должна снизиться при условии хорошей урожайности», — прокомментировали в сервисе «Ценозавр».

Важно отметить, что речь идет именно о средних ценах на сахар и соль в торговых сетях России. Можно найти как более дешевые, так и более дорогие предложения, добавили аналитики.