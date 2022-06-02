РИАМО - 2 июн. Число иностранных наемников на Украине сократилось с 6,6 тыс. до 3,5 тыс. человек. Поток этих военных, участвующих в боях против ВС РФ, иссяк, сообщает Газета.ru.

Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, иностранные наемники были ликвидировали высокоточным оружием большой дальности, произведенном в РФ. Большинство из них уничтожили в зоне боевых действий.

Как сообщили в военном ведомстве, иностранные наемники имели низкий уровень подготовки и реального боевого опыта.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.