сегодня в 08:56

68 человек спасли при крупном пожаре в Ярославле ночью

Жилой дом загорелся ночью в Ярославле. Есть пострадавшие, сообщает РИА Новости .

Огонь распространился на площади в 700 квадратных метров. В Сети появились кадры с места происшествия. На них видно, как сильное пламя охватило трехэтажный дом.

По данным МЧС, из огня были спасены 68 жителей, а также домашние животные.

В результате пожара пострадал один человек.

Ранее пожар произошел в квартире дома на улице Лермонтова в Петропавловске-Камчатском. Один человек погиб.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.