68 человек спасли при крупном пожаре в Ярославле ночью
Фото - © Главное управление МЧС России по Ярославской области
Жилой дом загорелся ночью в Ярославле. Есть пострадавшие, сообщает РИА Новости.
Огонь распространился на площади в 700 квадратных метров. В Сети появились кадры с места происшествия. На них видно, как сильное пламя охватило трехэтажный дом.
По данным МЧС, из огня были спасены 68 жителей, а также домашние животные.
В результате пожара пострадал один человек.
Ранее пожар произошел в квартире дома на улице Лермонтова в Петропавловске-Камчатском. Один человек погиб.
