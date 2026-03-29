В Петропавловске-Камчатском в результате пожара в квартире погиб человек

Утром 29 марта в квартире дома на улице Лермонтова в Петропавловске-Камчатском произошел пожар, в результате которого погиб человек, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

«Боевые расчеты второй пожарно-спасательной части были на месте уже через несколько минут, однако к этому времени помещение было сильно задымлено"-, — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина надышался угарным газом, — его до приезда пожарных вытащила из квартиры соседка.

Причина пожара устанавливается.

Ранее пожар случился на пятом этаже этаже дома на улице Народного Ополчения в российской столице.

