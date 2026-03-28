сегодня в 15:34

Пожар возник в пятиэтажке на северо-западе Москвы

Пожар случился на пятом этаже этаже дома на улице Народного Ополчения в российской столице. Об этом сообщает « Осторожно, Москва ».

Огонь может распространиться на другие квартиры. На место происшествия уже были отправлены бригады МЧС.

Причины возгорания выясняют. Количество пострадавших в настоящий момент неизвестно.

На опубликованной записи видно, что горит квартира на пятом этаже. Огонь заметили как минимум в трех окнах.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.