Пожар возник в пятиэтажке на северо-западе Москвы
Фото - © Telegram/«Осторожно, Москва»
Пожар случился на пятом этаже этаже дома на улице Народного Ополчения в российской столице. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».
Огонь может распространиться на другие квартиры. На место происшествия уже были отправлены бригады МЧС.
Причины возгорания выясняют. Количество пострадавших в настоящий момент неизвестно.
На опубликованной записи видно, что горит квартира на пятом этаже. Огонь заметили как минимум в трех окнах.
