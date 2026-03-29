Дроны ВСУ атаковали промышленное предприятие в Тольятти

Украинские дроны ударили по Самарской области в ночь на 29 марта. В частности, было атаковано промышленное предприятие в Тольятти, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Федорищев.

На месте работают экстренные службы. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

Федорищев предупредил жителей, что приближаться к обломкам БПЛА опасно. В случае их обнаружения следует обратиться по номеру 112.

Он также напомнил о недопустимости съемки, публикации фото и видео БПЛА. Губернатор призвал жителей проявлять бдительность и спокойствие.

Российские дежурные средства ПВО за ночь отразили атаку 203 дронов над РФ.

