РИАМО - 2 июн. Специалисты Мосгосстройнадзора проверили качество работ реконструируемого кинотеатра «Прага» в Северном административном округе, модернизацию объекта планируют завершить в конце текущего года, сообщает пресс-служба комитета государственного строительного надзора Москвы.

Объект возводится на улице Нижняя Масловка, д. 10 за счет средств инвестора. Общая площадь здания после реконструкции составит около 9,2 тыс. «квадратов». Реконструкция стартовала в августе 2018-го, закончить ее планируют до конца 2022 года.

«Завершено строительство основных конструкций здания, готова кровля, ведутся фасадные работы. Строители монтируют витражи, которые определят внешний – современный и динамичный – облик нового многофункционального центра», – сказал председатель комитета Игорь Войстратенко.

По его словам, параллельно начались внутренняя отделка, монтаж инженерных систем и лифтового оборудования. Здание оснастят 5 лифтами. В здании разместят 5 кинозалов общей вместимостью около 800 человек. На подземном этаже будет супермаркет. Кинотеатр получит современное техническое наполнение, включая систему видеонаблюдения и пожаротушения.

Проверка проводилась с участием специалистов подведомственного Центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС»), которые отобрали пробы материалов и провели комплекс исследований. Эксперты протестировали качество утепления фасада, а также проверили стройматериалы на требования техрегламентов.

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