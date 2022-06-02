РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 июн. В четверг утром от администрации Подольска отправили более 200 ребят в детско-юношеский оздоровительный центр «Родина», сообщила первый зампред совета депутатов, руководитель фракции «Единой России» в горсовете Любовь Ушанева.

В городском округе стартовала летняя оздоровительная кампания для школьников от 7 до 15 лет. Заезд первой смены в детский центр «Ромашка» на 120 мест прошел 1 июня, в центр «Родина» на 230 мест состоялся в четверг.

Ушанева приняла участие в отправке детей в ДЮОЦ «Родина». На площадке звучала музыка и царило хорошее настроение, работали аниматоры. Она пообщалась с ребятами, которые с воодушевлением ждут новых впечатлений.

Текущим летом в муниципалитете в ДЮОЦ «Родина» и «Ромашка» отдохнут 1280 ребят.

1 июня торжественная линейка прошла на открытии первой смены в ДЮОЦ «Ромашка». Детей ждут концерты, спартакиады, мастер-классы, конкурсы, кружки, встречи с интересными людьми разных профессий. Отдыхающих ждут пятиразовое питание, надежная охрана и свежий воздух.

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