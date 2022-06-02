РИАМО - 2 июн. Подросток скончался 1 июня в подмосковном Орехово-Зуеве после того, как вдохнул пары газа из газового баллона, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

ЧП произошло в квартире многоквартирного дома, там находилось несколько подростков. В какой-то момент одному из них стало плохо, после чего он потерял сознание.

На место ЧП прибыла скорая помощь, но ребенок был уже мертв.

Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственным органом, находятся на контроле городской прокуратуры.

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