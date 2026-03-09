Фирма 2К начала блокировать доступ к своим играм с аккаунтов PlayStation из РФ
Фото - © Unsplash.com
Американский дистрибьютор и издатель компьютерных игр 2К начала блокировать доступ к своим играм с российских аккаунтов PlayStation, сообщает SHOT.
2К решил оставить владельцев приставки без своей продукции. Сначала фирма заблокировала игру Civilization VI. Купленная за 9 тыс. рублей игра со всеми дополнениями не загружается с российского аккаунта дальше начального экрана.
Затем блокировке подверглась NBA 2K25. При запуске эта игра выдает «Ошибку подключения». А вот с турецкого аккаунта PlayStation все игры запускаются без проблем.
Позднее американская компания подтвердила, что их продукция больше недоступна пользователям из РФ.
Дистрибьютор 2К известен изданием трилогии Mafia, спортсимуляторов NBA 2K26 и WWE 2K26 и вселенных Borderlands и BioShock.
