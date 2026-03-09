сегодня в 15:10

Фирма 2К начала блокировать доступ к своим играм с аккаунтов PlayStation из РФ

Американский дистрибьютор и издатель компьютерных игр 2К начала блокировать доступ к своим играм с российских аккаунтов PlayStation, сообщает SHOT .

2К решил оставить владельцев приставки без своей продукции. Сначала фирма заблокировала игру Civilization VI. Купленная за 9 тыс. рублей игра со всеми дополнениями не загружается с российского аккаунта дальше начального экрана.

Затем блокировке подверглась NBA 2K25. При запуске эта игра выдает «Ошибку подключения». А вот с турецкого аккаунта PlayStation все игры запускаются без проблем.

Позднее американская компания подтвердила, что их продукция больше недоступна пользователям из РФ.

Дистрибьютор 2К известен изданием трилогии Mafia, спортсимуляторов NBA 2K26 и WWE 2K26 и вселенных Borderlands и BioShock.

