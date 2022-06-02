РИАМО - 2 июн. Россияне испытывают наибольшее уважение к врачам, фельдшерам и медицинским сестрам, эти профессии назвали самыми уважаемыми 30% участников соответствующего исследования, сообщает RT.

Исследование провел сервис SuperJob. По 9% респондентов отметили, что самыми уважаемыми являются профессии учителя и военнослужащего, 4% участников исследования назвали инженера, 3% - работников МЧС.

По 2% голосов респондентов набрали рабочие профессии, руководители, шахтеры, программисты, шоферы и дворники.

При этом, по сравнению с аналогичным исследованием 2012 года, лидер рейтинга не поменялся, россияне по-прежнему больше всего уважают врачей. Учителей при ответе на соответствующий вопрос начали называть немного реже, а военнослужащих — в 3 раза чаще, в 2012 году их называли в 3% случаев.

В опросе участвовали 1,6 тыс. экономически активных жителей из всех округов России.

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