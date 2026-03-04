Около 10 взрывов прогремели над городами Кубани

Вечером 4 марта в Сети появились сообщения о том, что жители Сочи, Сириуса и Анапы в Краснодарском крае услышали около 10 взрывов, которые прогремели над их городами. Предварительно известно, что системы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников, сообщает SHOT .

По словам местных жителей, произошло как минимум два этапа обстрела: первый приблизительно в 19:30, а следующий — спустя около десяти минут. По словам очевидцев, в общей сложности в небе и со стороны моря раздалось не меньше десяти мощных хлопков.

Сигнал воздушной тревоги звучал трижды за день. Наиболее отчетливо грохот был слышен в Адлере, Лазаревском районе, Сириусе и в небе над Анапой. В воздухе наблюдались яркие вспышки.

В сочинском аэропорту во второй раз за вечер остановлены взлеты и посадки воздушных судов. Задержки рейсов коснулись более трех десятков самолетов. Ранее официальные лица сообщили, что фрагменты сбитого БПЛА были найдены на участках четырех частных домов в селе Супсех под Анапой. Жертв и пострадавших нет.

