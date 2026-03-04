Около 10 взрывов прогремели над городами Кубани
Вечером 4 марта в Сети появились сообщения о том, что жители Сочи, Сириуса и Анапы в Краснодарском крае услышали около 10 взрывов, которые прогремели над их городами. Предварительно известно, что системы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников, сообщает SHOT.
По словам местных жителей, произошло как минимум два этапа обстрела: первый приблизительно в 19:30, а следующий — спустя около десяти минут. По словам очевидцев, в общей сложности в небе и со стороны моря раздалось не меньше десяти мощных хлопков.
Сигнал воздушной тревоги звучал трижды за день. Наиболее отчетливо грохот был слышен в Адлере, Лазаревском районе, Сириусе и в небе над Анапой. В воздухе наблюдались яркие вспышки.
В сочинском аэропорту во второй раз за вечер остановлены взлеты и посадки воздушных судов. Задержки рейсов коснулись более трех десятков самолетов. Ранее официальные лица сообщили, что фрагменты сбитого БПЛА были найдены на участках четырех частных домов в селе Супсех под Анапой. Жертв и пострадавших нет.
