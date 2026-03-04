Испания опровергла сообщения США о готовности сотрудничать с военными

Испанские власти опровергли утверждения из США о готовности к взаимодействию с американскими вооруженными силами. Министр иностранных дел страны Хосе Мануэль Альбарес выступил с соответствующим заявлением, сообщает ТАСС .

«Я категорически это опровергаю. Позиция испанского правительства по поводу войны на Ближнем Востоке, бомбардировок Ирана и использования наших баз нисколько не изменилась», — сказал дипломат в интервью радиостанции Cadena SER.

Ранее представитель Белого дома Кэролайн Ливитт высказала иную точку зрения. Она отметила, что в Мадриде очень четко услышали заявление президента США Дональда Трампа о возможном прекращении торговых отношений и согласились сотрудничать с американскими военными.

Ранее Трамп также заявлял, что США смогут использовать свои военные базы в Испании без соответствующего разрешения на это со стороны Мадрида.

