Израиль ударил по Тебризу на северо-западе Ирана

Израильские силы осуществили масштабный авиаудар по территории Тебриза, расположенного в северо-западной части Ирана, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Nour News.

В сообщении агентства говорится, что удар по Тебризу был мощным. Однако других подробностей пока нет.

Информации о пострадавших и жертвах на момент публикации заметки также не поступало.

28 февраля Израиль совместно с США начали военную операцию в Иране. Иерусалим совершил первым превентивный удар по Тегерану, после чего Иран начал отвечать на атаки обстрелами территорий противника и американских военных баз в регионе.

