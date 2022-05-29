РИАМО - 29 мая. В России самыми востребованными профессиями в сфере производства и пошива одежды весной у работодателей стали швеи, комплектовщики и укладчики-упаковщики, сообщает Газета.ru.

По сравнению с весной прошлого года, по данным HeadHunter, спрос на швей увеличился чуть больше, чем вдвое. Кроме того, на 129% выросло число вакансий комплектовщиков и укладчиков-упаковщиков.

Также в стране в 2,5 раза увеличился спрос на операторов станков. При этом предложений о работе пока меньше, чем у швей и комплектовщиков.

Работодатели на сегодняшний день потеряли интерес к профессиям сборщика, фасовщика и машиниста производства. По данным направлениям наблюдается отрицательный спрос.

В топ-5 российских регионов, где предлагают наибольшее число рабочих мест в сфере производства и пошива одежды, входят столица, Подмосковье, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Ростовская область. Предлагаемая зарплата по данным вакансиям начинается от 35 тыс. рублей.

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