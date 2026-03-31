Педофил из Владикавказа пытался совершить суицид в СИЗО

Мужчина из Владикавказа, подозреваемый в совершении около 50 эпизодов насилия над детьми, попытался покончить с собой, сообщает Baza .

49-летний мужчина после задержания и допроса был помещен в изолятор временного содержания. В тот же вечер он предпринял попытку суицида.

Сотрудники вовремя заметили происходящее и вызвали медиков. Мужчину спасли, он был оперативно доставлен в республиканскую больницу.

В результате госпитализация подозреваемому не потребовалась. Его вернули в СИЗО.

Мужчина работал детским психологом. По данным следствия, с августа 2025 года по январь 2026-го он проводил платные индивидуальные занятия с несовершеннолетними, во время которых совершал с ними действия сексуального характера. Жертвами стали более 50 детей.

