РИАМО - 2 июн. Президент России Владимир Путин в четверг обратился с приветственным посланием к участникам Форума решения социальных задач. Глава государства заявил, что нужно сделать все возможное, чтобы социнфраструктура отвечала современным требованиям и запросам всех россиян.

Глава государства особенно подчеркнул, что для повышения уровня жизни населения РФ и развития социнфраструктуры нужно шире использовать передовые технологии и ресурсы НКО, а также социально ориентированного бизнеса. Путин отметил, что регионы должны делиться друг с другом своим передовым опытом.

«Считаю форум востребованной инициативой, реальным шагом в деле консолидации усилий государства, бизнеса, институтов гражданского общества для решения актуальных задач социальной сферы. Вас объединяет ключевая, приоритетная для нашей страны и общества цель – добиться повышения качества жизни людей», - добавил президент России.

Также глава государства пожелал успехов всем участникам форума. Он выразил надежду, что все предложения и рекомендации, которые прозвучат на этом мероприятии, станут полезными россиянам.

Форум решения социальных задач проходит в Москве 2-3 июня.

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