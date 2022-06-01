РИАМО - 1 июн. Президент РФ Владимир Путин предложил выплачивать 1 млн рублей женщинам, которые получат звание «Мать-героиня». Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.
Российский лидер поддержал идею возродить почетное звание «Мать-героиня».
«Хочу вот это подчеркнуть особо, вернуть, как это было еще в советские времена, почетное звание «Мать-героиня», – сказал Путин.
Также будет предусмотрена единовременная выплата за медаль многодетным семьям – 200 тыс. рублей, а при ордене родительской славы – 500 тыс. рублей.
«Мать-героиня» – высшее звание, присваиваемое многодетным матерям, и название одноименного ордена в СССР. Звание и орден учреждены указом Президиума Верховного Совета СССР 8 июля 1944 года. Звание получали женщины, родившие и воспитавшие 10 и более детей.
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