РИАМО - 2 июн. Восемь детей, оставшихся без попечения родителей, получат квартиры в подмосковном Реутове до конца 2022 года, сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов.

«Продолжаем выполнять наши обязательства по обеспечению детей-сирот Реутова собственным жильем. Сегодня вручил ключи от однокомнатной квартиры и сертификат на покупку бытовой техники Сергею Кузнецову. До конца года в новые квартиры в Реутове въедут 8 детей-сирот», - сказал Каторов.

Получивший квартиру молодой человек - коренной реутовчанин, раньше проживал со своей тетей Юлией, окончил школу №1. Сейчас учится в подмосковном колледже «Энергия» на последнем курсе. После учебы он планирует продолжить образование в МГТУ им. Баумана на аэрокосмическом факультете при АО «ВПК «НПО машиностроения», находящемся в Реутове.

«Хочу выразить благодарность администрации, всем, кто принимал решение по квартирному вопросу. Мне очень понравилось жилье, я уже успел осмотреть квартиру, и она понравилась», - сказал Кузнецов.

В квартире уже установлены сантехника, кухонная плита, двери.

В 2020-2021 гг. жильем в Реутове были обеспечены 9 детей-сирот.

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