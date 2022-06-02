РИАМО - 2 июн. 77% участников опроса, который провели приложение «Город» для владельцев карты «Тройка» и бренд полезных продуктов «ВкусВилл» в Москве, отметили, что считают необходимым придерживаться здорового питания, сообщает пресс-служба «ВкусВилла».

При этом 27% респондентов считают, что уже питаются правильно.

Жители столицы также оценили свое здоровье. 57% респондентов отметили, что иногда болеют, но остаются бодрыми, 28% рассказали, что у них нет проблем со здоровьем, 15% поделились, что часто болеют, чувствуют упадок энергии и сил.

83% участников опроса отметили, что качество продуктов влияет на здоровье. 11% респондентов не смогли однозначно ответить. Покупатели «ВкусВилла» отметили, что актуальнее всего внимание к качеству мяса, фруктов и овощей, молочной продукции. Покупатели готовы экономить на десертах, экзотических фруктах, овощах, соусах, деликатесах, но не желают менять привычный образ жизни и поступаться качеством продуктов.

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