В Клину состоялся автопробег по местам боевой славы округа

В целях соблюдения мер безопасности в этом году участники автопробега поехали не одним большим автопоездом по одному маршруту, а подготовили 8 разных маршрутов, чтобы охватить все 33 воинских захоронения Клина и при этом не создавать большого скопления машин в одном месте.

Автопробег стартовал в Клину в 10 часов утра от улицы Чайковского. Маршруты автопробега включали в себя воинские захоронения Клина, Спас-Заулка, Зубово, Кленково и Мякинино, Высоковска, Петровского, Слободы, Борщево, Захарово, Воздвиженского, Надеждино, Шарино, Щекино, Малеевки, Борозды и Папивино. В составе автопробега были депутаты Совета депутатов городского округа Клин, фракция «Единая Россия», «Волонтеры Подмосковья», Молодая гвардия Единой России, многодетные семьи, участники СВО. С напутствием к собравшимся обратилась Глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Каждая машина была украшена российским триколором, наклейками с символикой Дня Победы, георгиевскими лентами. На каждом воинском захоронении Клина экипажи автопробега читали стихи, пели легендарную «Катюшу», возлагали цветы и зажигали две лампады. Одна лампада осталась на воинском захоронении, другую, с огнем памяти, экипажи привезли в Клин, чтобы выложить из этих лампад звезду Победы на главном Клинском Мемориале «Вечный огонь» на улице Гагарина.

Напомним, огни Победы сегодня, 09 мая 2025 года в Клину будут зажигать и поздним вечером. В 20.00 начнется акция «Огни Победы» на площади у Ледового дворца имени В.Харламова по адресу: Клин, ул. К.Маркса, 99. Из сотен маленьких лампадок волонтеры выложат символ 80-летия Победы — изображение монумента «Родина-мать зовёт!», установленного на Мамаевом кургане в Волгограде. Мероприятие 0+. Вход свободный. Приглашаются все желающие.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.