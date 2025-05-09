Спортсмены Клина пробежали 9 Мая 9 км по местам боевой славы

Ранним утром Дня Победы 9 мая спортивное сообщество Клина организовало праздничный забег. Дистанция в 9 км была в такой день выбрана не случайно, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В забеге приняли участие более 30 спортсменов Клина—активисты движения «5 верст в Клину» и КlinMultisportTeam. По сложившейся традиции спортсмены собрались в 8.30 в парке Сестрорецкий на улице Мира. После небольшой разминки состоялось торжественное построение у арки «Я люблю парк». Все спортсмены сегодня были с георгиевскими ленточками и флагами Победы.

Спортсмены также принесли красные гвоздики. Маршрут пробега сегодня изменили —он прошел не по парковой территории, а по местам воинской славы Клина. Спортсмены побывали у памятника «Пушка-гаубица» на Ленинградском шоссе, на братском воинском захоронении в микрорайоне Майданово, у дома № 26, где жил в Клину на улице Первомайская летчик-ас Виктор Талалихин, а также у главного Мемориала Клина «Вечный Огонь» на улице Гагарина, где спортсмены возложили цветы и зажгли лампады.

Завершился пробег в парке «Сестрорецкий» ровно в 10 часов утра, как раз к началу трансляции Парада Победы на Красной площади, которую спортсмены Клина смотрели вместе с гостями парка.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.