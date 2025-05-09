Акция «Помним подвиг на фронте! Помним подвиг в тылу!» прошла в Ступине

Накануне Дня Победы в Ступине состоялась патриотическая акция «Помним подвиг на фронте! Помним подвиг в тылу!», посвященная юбилею Великой Победы, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В акции приняло участие свыше 1000 ступинцев: представители окружной администрации, депутатского корпуса, члены местного отделения Ассоциации ветеранов СВО, волонтеры, молодогвардейцы, участники военно-патриотических объединений, активисты местного отделения партии «Единая Россия», школьники, студенты.

В память об ушедших защитниках Отечества в сквере Героя Советского Союза Владимира Полякова загорелись огненные цифры «1941-1945», выложенные из 942 свечей.

Реконструкторы исторических клубов в солдатской форме времен Великой Отечественной передали огонь от Вечного огня участникам акции. Первой свечу зажгла ступинская медсестра, участница СВО Людмила Болилая. Живой нитью памяти, вереницей огней участники акции объединили два святых места, посвященных ратному и трудовому подвигу ступинцев в Великой Отечественной войне.

В честь юбилея Победы у стелы «Город трудовой доблести» от искры Вечного огня зажглись 947 свечей огненной картины «80 Победа».

Председатель окружного Совета депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Сухачев вместе с учащимся школы № 2 Филиппом Жуковым передали «Капсулу Победы» с посланием потомкам в будущее директору Ступинского историко-краеведческого музея Дмитрию Шалыгину.

«9 Мая — великий праздник. Замечательно, что наша молодежь проводит акцию, которая стартовала в сквере Владимира Полякова в честь всех, кто отдал жизнь за свободу и независимость Отчизны. Мы с вами должны чтить и помнить подвиг наших дедов и прадедов, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны, трудились в тылу. Нам важно передать память о них, историческую правду следующим поколениям», — сказал Александр Сухачев.

Завершилось мероприятие выступлением артистов Ступинской филармонии и воспитанников Детской школы искусств, а также праздничным фейрверком.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.