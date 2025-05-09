«Гонки дронов» на Кубок председателя ДОСААФ России прошли в Чехове

Турнир пилотов беспилотных воздушных судов на Кубок Председателя ДОСААФ России прошел в рамках марафона «Сила России» в городском округе Чехов. Мероприятие посвящено 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Гонки дронов» состоялись на базе «Московского городского аэроклуба» Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России».

Всероссийский спортивный марафон «Сила России» стартовал в феврале текущего года. Майский этап проводится в память о спортсменах-участниках Великой Отечественной войны.

«В системе ДОСААФ мы уже давно начали подготовку операторов летательных аппаратов, включая беспилотные. Эти навыки станут важной профессией для армии будущего. ДОСААФ, наконец, встает на свое место как организация, которая готовит специалистов по множеству специальностей, необходимых как для армии, так и для других силовых структур», — сказал председатель ДОСААФ России Валерий Добряков.

По словам сопредседателя Совета сторонников «Единой России» в Московской области Даниила Сурова, «Гонки дронов», как современный и динамичный вид спорта, прекрасно сочетают в себе техническое развитие, командную работу и патриотическое воспитание.

Суров добавил, что турнир предоставляет молодежи возможность проявить инициативу, интерес к новым технологиям и одновременно ощутить связь с историей и значимостью службы Родине.

Цель соревнований — популяризация современного вида спорта «Гонки дронов» среди молодежи, которые могут быть призваны на военную службу, а также вызвать их интерес к техническим дисциплинам.

В соревнованиях участвовали команды, представляющие региональные отделения ДОСААФ России, команды из патриотических и технических клубов из разных регионов России. Кроме того, в соревнованиях приняла участие команда из Беларуси.

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