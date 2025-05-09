Ушла гулять: в Казани бесследно пропала 7-летняя девочка

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В Казани уже сутки ищут семилетнюю Елизавету Ш. Девочка ушла гулять 8 мая, но домой так и не вернулась, сообщает KazanFirst .

Рост девочки составляет около 130 см, волосы светло-русые, глаза голубые. Она была одета в серебристую куртку, черные лосины, на ногах — черные туфли.

Всех, кто знает что-нибудь о местонахождении девочки, просят позвонить по телефонам: 8-809-700-54-52 или 02.

Ранее двое полицейских уехали на рыбалку и пропали без вести в Приморье. Они исчезли 3 мая.