Ушла гулять: в Казани бесследно пропала 7-летняя девочка
В Казани 7-летняя девочка бесследно пропала 8 мая
Фото - © Фотобанк Лори
В Казани уже сутки ищут семилетнюю Елизавету Ш. Девочка ушла гулять 8 мая, но домой так и не вернулась, сообщает KazanFirst.
Рост девочки составляет около 130 см, волосы светло-русые, глаза голубые. Она была одета в серебристую куртку, черные лосины, на ногах — черные туфли.
Всех, кто знает что-нибудь о местонахождении девочки, просят позвонить по телефонам: 8-809-700-54-52 или 02.
Ранее двое полицейских уехали на рыбалку и пропали без вести в Приморье. Они исчезли 3 мая.