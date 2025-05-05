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Двое полицейских уехали на рыбалку и пропали без вести в Приморье

В Приморском крае 38-летний заместитель начальника по ЗАТО Фокино Василий Чугунков и 32-летний оперативник уголовного розыска из главка Максим Поздняков уехали на рыбалку и пропали без вести, сообщает SHOT .

Силовики уехали на рыбалку 30 апреля, они отправились в село Сергеевка Партизанского района.

Из поездки полицейские должны были вернуться 3 мая. Но с дня отъезда никто из них на связь не выходил.

Ранее в горах Северной Осетии нашли тело туриста, пропавшего несколько месяцев назад. Он вместе с еще одним туристом пропали на горе Кубус.