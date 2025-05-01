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В горах Северной Осетии нашли тело туриста, пропавшего несколько месяцев назад

В горах Северной Осетии обнаружили тело туриста, который пропал без вести несколько месяцев назад. Поиски второго туриста временно приостановлены в связи с угрозой обвала ледяных масс, сообщает РЕН ТВ .

Тело найденного мужчины передали сотрудникам правоохранительных органов, которые установят личность погибшего.

Два путешественника пропали на горе Кубус в Северной Осетии. Одним из пропавших туристов оказался петербургский рок-музыкант и байкер Владимир Емельянов.

Мужчины отправились в горы без сопровождения на фестиваль «Таймази 2025», посвященный зимним видам спорта.

Ранее мастер спорта, сотрудник компании Elbrus Expert Виталий Шипилов заявил, что за последние три года количество иностранцев, погибших на Эльбрусе, удвоилось. Ежегодно на гору отправляются 25 тыс. людей.