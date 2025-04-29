Число погибших на Эльбрусе иностранных туристов выросло в два раза

За последние три года количество иностранцев, погибших на Эльбрусе, удвоилось. Иногда альпинисты, взбирающиеся на вершину, не предоставляют информацию о своем маршруте и чаще всего недооценивают его сложность. За последние два года количество погибших иностранцев на горе удвоилось, об этом сообщил мастер спорта, сотрудник компании Elbrus Expert Виталий Шипилов, пишет Mash .

«В последнее время наблюдается тенденция, что больше становится иностранцев, желающих зайти на Эльбрус. Среди них не все пользуются профессиональными гидами. Часто иностранные группы не регистрируются в МЧС, они идут без профессиональных гидов», — объяснил Шипилов, как в последнее время складывается ситуация на Эльбрусе.

Каждый год на гору отправляются 25 тысяч людей, из которых 15% — иностранцы, в основном итальянцы, турки, немцы, китайцы и индийцы. Многие из них не сообщают о своих планах МЧС и не осознают всей опасности восхождения на Эльбрус, где погода меняется каждые десять минут.

В тот день, когда погибли турецкие альпинисты, Шипилов восходил на гору с парой туристов, но их обогнали пятеро иностранцев, и вскоре погода резко изменилась. Потерявшись в тумане на высоте, турки оказались в затруднительной ситуации. Тот факт, что они не зарегистрировались, лишил их нужной электроники, которая помогла бы связаться со спасателями.

Спасательная группа нашла тела двух альпинистов при восхождении на вершину. Еще один турист был жив, но находился в критическом состоянии. После происшествия местные власти настоятельно требуют от всех иностранцев регистрации в МЧС и обращения только к профессиональным гидам.