РИАМО – 2 июн. В Московской области в 2022 году планируют ввести в эксплуатацию около 9 млн кв. м жилья, половина этого объема – многоквартирные дома, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Как известно, строительство — это драйвер роста экономики, потребитель разных смежных областей — и металлы, бетоны, и инертные материалы, и электроника, и все, что с этим связано. Это рабочие места. Мы и Москва строим много. Задача — чем дальше, тем больше строить (жилье – ред.) более высокого качества, чтобы новоселье было всегда в радость», — сказал Воробьев в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что в апреле была сложная ситуация, когда была высокая ключевая ставка и банки не открывали проектное финансирование. Застройщики не могли получить средства на открытие нового проекта, его подготовку – инфраструктуру, коммуникации. По словам губернатора, в этой связи возникла небольшая задержка в строительстве.

«Сейчас и ставка, мы это хорошо видим, снижается, и очень надеемся дальше достичь пределов, которые сделают ипотеку более доступной. Поэтому работа идет, и я очень надеюсь, что здесь все будет штатно, в рамках тех планов, которые мы наметили, ну и, конечно, самое главное, чтобы планы не поменялись у семьи. Они стабильны тогда, когда у тебя есть работа, когда ты можешь смотреть, планировать свое будущее, своей семьи: сколько детей, куда они пойдут, ну и доходы, конечно», — подчеркнул Воробьев.

По данным Мосстата, в I квартале этого года в Московской области ввели в строй более 4,6 млн квадратных метров жилья, это на 141% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

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Андрей Воробьев: Задача – строить жилье каждый год более качественно>>