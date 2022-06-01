РИАМО - 1 июн. Президент РФ Владимир Путин назвал экстраординарной ситуацию с поддержкой Донбасса. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Президент в среду выступил на встрече с многодетными семьями, которые награждены орденами «Родительская слава».

«Проблем у страны много, но их много всегда, ничего необычного здесь на самом деле не происходит. Хотя то, что мы видим на отдельном направлении, связанном с обеспечением безопасности нашей страны, с поддержкой наших людей на Донбассе, это, конечно, экстраординарная ситуация», - заявил глава государства.

Россия проводит военную спецоперацию на Украине с 24 февраля. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин. Целями СВО названы помощь мирному населению Луганской и Донецкой народных республик, а также демилитаризация соседнего государства.

Ранее Путин упростил порядок получения детьми‑сиротами Донбасса и Украины гражданства РФ.

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