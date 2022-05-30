РИАМО - 30 мая. Дети-сироты, прибывшие в Россию из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины, смогут получить гражданство РФ по упрощенной системе. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает Федеральное агентство новостей.

Российский лидер внес корректировку в указ №183 от 24 апреля 2019 года, включив детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также недееспособных граждан ЛДНР и Украины в перечень лиц, имеющих право на получение гражданства.

Указ вступил в силу с момента подписания. Ранее гражданство было обещано 70 финалистам конкурса «Лидеры России».

С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

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