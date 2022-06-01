РИАМО - 1 июн. В столице проходит фестиваль «Рыбная неделя». Его площадку на переходе от площади Революции к Манежной площади посетили мэр Москвы Сергей Собянин и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

«Мы задумывали этот фестиваль для того, чтобы дать москвичам возможность приобретать качественную и разнообразную рыбную продукцию. И одновременно – помочь отечественным производителям выйти на московский рынок. В нынешних условиях, когда вследствие санкций поставки зарубежной продукции оказались сильно затруднены, эта задача стала вдвойне актуальной», – заявил Собянин.

Он отметил, что в этом году жители и гости города покупают рекордное количество рыбы, по сравнению с прошлыми годами.

«Впереди выходные дни и я от всей души приглашаю москвичей и гостей столицы посетить фестивальные площадки, приобрести морские и речные деликатесы и просто хорошо отдохнуть», – сказал Собянин.

Фестиваль можно посетить до 5 июня. Он проводится на 23 площадках в разных районах города. Мероприятия – кулинарные шоу, мастер-классы, музыкальные выступления и спортивные активности – посетили уже порядка 95 тыс. человек.

На площадках фестиваля можно купить свыше 20 видов рыбы и разнообразные морепродукты, а также попробовать рыбные блюда более 500 ресторанов мегаполиса.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.