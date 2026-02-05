Россия поставит Индии «совсем другой» истребитель Су-57

Россия может продать Индии модифицированную версию истребителя пятого поколения Су-57, произведенного в РФ. Стороны обсуждают разные форматы сотрудничества по проекту, пишет обозреватель американского СМИ 19FortyFive Рубен Джонсон, сообщает « Царьград ».

Один из вариантов — ограниченная закупка уже созданных самолетов у РФ. Также Индия может изготавливать истребители с незначительными изменениями по лицензии.

Еще обсуждается крупная совместная программа. Она приведет к появлению глубоко переработанного варианта Су-57 с широким доступом к технологиям РФ. Однако и цена будет высокой.

Если в жизнь решат воплотить последний вариант, то индийский Су-57 будет сильно отличаться от российского. У него появится иное оборудование, оружие. В истребителе будут использоваться местные индийские системы.

Джонсон допускает, что индийский Су-57Э, то есть, экспортная версия, может быть продан Нью-Дели в два раза дороже, чем стоит изготовление в России.

