В Новосибирске продают Mercedes-Benz 1933 года за 330 тыс рублей

В Новосибирске выставили на продажу Mercedes-Benz 1933 года выпуска с пробегом 20 тыс. км за 330 тысяч рублей. Продавец утверждает, что после реставрации автомобиль может стоить до 20 млн рублей, сообщает Om1 Новосибирск .

На сайте объявлений «Авито» появилось предложение о продаже Mercedes-Benz w21 1933 года выпуска. Владелец указал, что автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 2 литра и механической коробкой передач. Пробег машины составляет 20 тыс. км.

В объявлении отмечается, что у автомобиля есть все необходимые документы, включая ПТС-книжку. Продавец сообщил, что машина запускается и находится в рабочем состоянии. Он также предложил оценить оригинальность и комплектность автомобиля по фотографиям.

Ранее аналогичный Mercedes-Benz w21 1933 года был выставлен на продажу в Кемерове за 300 тысяч рублей на сайте Drom.ru. У кемеровского экземпляра пробег составлял 30 тыс. км, а характеристики двигателя совпадали с новосибирским автомобилем. Продавец из Кемерова отметил, что это самый старый экземпляр данной модели на сайте Drom.ru и, возможно, на других площадках.

