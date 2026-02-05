сегодня в 22:20

Эксперт Михайлов: при захвате Мадуро США использовали подкуп, а не новое оружие

Военный эксперт Евгений Михайлов заявил, что США при попытке захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро не применяли новое оружие, а использовали подкуп его окружения.

Военный эксперт Евгений Михайлов в эфире радио Sputnik прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о применении некоего «дискомбулятора» при операции против Николаса Мадуро.

По словам Михайлова, американские военные не использовали новое оружие, о котором говорил Трамп. Эксперт отметил, что подобные технологии действительно существуют, однако в данном случае главным инструментом влияния стали деньги.

«На самом деле главный „дискобомбобулятор“ — это кучи долларов, которыми подкупили окружение Мадуро», — пояснил Михайлов в эфире радио Sputnik.

Эксперт также призвал не доверять американским рейтинговым агентствам, которые регулярно ставят армию США на первое место в мире по силе.

