РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. Глава Подольска Дмитрий Жариков напомнил о необходимости заключения договоров на обслуживание внутриквартирного газового оборудования после смертельного отравления семьи в округе.

В микрорайоне Львовский произошла трагедия, погибла семейная пара, дочь госпитализирована. Ранее в больницу с отравлением попала и живущая с ними бабушка. По предварительным данным Следственного комитета, причиной трагедии могло стать отравление газом. В данный момент проводится осмотр помещения и газового оборудования в нем. На месте работают опытные следователи и представители газовой службы.

«К сожалению, грубое нарушение правил эксплуатации газового оборудования все чаще становится причиной трагических событий. Отравление угарным газом происходит незаметно, так как он не имеет ни цвета, ни запаха. Берегите себя! Не игнорируйте своевременное техническое обслуживание газового оборудования. От этого зависит ваша жизнь!» - написал Жариков в своем Telegram-канале.

Комплексные проверки с целью предотвращения несчастных случаев, связанных с утечками бытового газа и неисправной работой внутриквартирного и внутридомового газового оборудования, проходят на территории Подольска регулярно. Также жители могут обращаться в специализированную газовую организацию, где обязаны проводить своевременное техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования.

За дополнительной информацией можно обратиться в свою управляющую организацию или в отдел муниципального жилищного контроля комитета ЖКХ администрации городского округа Подольск по телефонам: 8(496)754-63-89, 8(496)755-57-49 (пн-чт с 09:00 до 18.00, пятница - с 09:00 до 17:00).

В случае обнаружения утечки газа необходимо звонить по номерам 112 или 104.

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