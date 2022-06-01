РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 июн. Фестиваль красок ColorDays прошел в поселке Нахабино подмосковного Красногорска в День защиты детей, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Праздник в честь Дня защиты детей проходит на площади перед ТЦ «Арбуз» в микрорайоне Новый Городок. До 22:00 участников ждут мастер-классы, научное шоу, выступления творческих коллективов и дискотека от сотрудников клуба «Мечта».

«Детишки-ребятишки, давайте пошумим», - задал настроение фестивалю ведущий, представившийся Левой.

Он организовал веселые конкурсы, призами в которых стали пакетики с сухой краской. Как заверил организатор, яркий пигмент легко отмывается, так что родители могут не переживать за одежду и кожу своих чад.

Также краски можно было купить.

Ребята с радостью раскрасили сами себя, друг друга и асфальт в яркие цвета.

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