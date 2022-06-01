РИАМО - 1 июн. Вводить локдаун при распространении обезьяньей оспы не потребуется, так как этот вирус хорошо известен и менее заразен, чем коронавирус, сообщила РИАМО врач-инфекционист, педиатр «СМ-Клиника», доктор медицинских наук, доцент Татьяна Ковалева.

«О введении локдауна не идет речи. Оспа обезьян похожа на встречавшуюся в прошлом натуральную оспу, но протекает менее тяжело. Вирус оспы обезьян – хорошо известный патоген, в отличие от SARS-CoV-2, и менее заразный», - сказала Ковалева.

Ковалева добавила, что в настоящее время в центре «Вектор» проводятся исследования, которые позволят определить, связано ли необычное распространение вируса оспы обезьян с его мутациями. Распространению инфекции могут способствовать поздняя диагностика и несвоевременное обращение больных за медицинской помощью. Пациенты с легкими формами заболевания могут длительное время не обращаться за медицинской помощью и быть источником инфекции для окружающих.

«Своевременное выявление больных и их изоляция, карантин для контактных являются достаточными для предупреждения распространения заболевания. Методами индивидуальной защиты являются ношение масок и защита кожных покровов, регулярное мытье рук», - пояснила врач.

Она также отметила, что в России случаев заболевания оспой обезьян пока не выявлено. Риск завоза оценивается Роспотребнадзором как низкий в связи с ограничением авиасообщения с большинством стран, где регистрируются случаи заболевания. Для предупреждения завоза этого заболевания на территорию России были усилены меры санитарного контроля на границе.

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